Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas em Itapemirim

Policiais militares da Força Tática da 9ª Companhia Independente aprenderam, na manhã da última quinta-feira (09) uma arma de fogo e drogas, no município de Itapemirim.

Durante o patrulhamento nas proximidades do Parque de Exposições Agropecuária de Itapemirim, os policiais avistaram um suspeito conduzindo uma motocicleta, sem o uso de capacete e em alta velocidade.

O condutor, ao perceber a aproximação dos policiais, seguiu em fuga, causando risco aos usuários da via. Os militares fizeram o acompanhamento ao veículo. Durante a fuga, o suspeito efetuou um disparo contra os policiais e em seguida dispensou a arma e uma sacola que trazia consigo.

O suspeito conseguiu fugir e não foi mais localizado. Após buscas, os policiais encontraram e apreenderam a arma de fogo usada pelo suspeito, além de 170 pinos de cocaína e mais um recipiente volumoso contendo a mesma substância. Os ilícitos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro da ocorrência.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.