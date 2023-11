Polícia prende homem com mandado de prisão em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM), prendeu, na noite da última quinta-feira (23), um homem com mandado de prisão em aberto que estava caminhando às margens da Rodovia ES 489, no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua.

De acordo com a PM, o suspeito foi abordado pelos militares quando estava passando pela rodovia. Ele foi reconhecido pelos policiais e foi constatado que possuía um mandado de prisão em aberto contra ele.

Portanto, os policiais conduziram o preso para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as devidas providências.

