Policial suspeito de feminicídio é preso no litoral Sul do Espírito Santo

Na tarde da última quarta-feira (15), a Polícia Militar (PM), recebeu informações do setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde informou que um Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi visto, no bairro Gomes, em Itapemirim. Ele é suspeito de ter matado a esposa na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro.

De acordo com a PM, o policial suspeito teria fugido em uma caminhonete para o Espírito Santo, e sido visto já trafegando entre os municípios de Marataízes e Itapemirim. Diante das informações repassadas, às equipes das localidades iniciaram o patrulhamento em buscas pelo suspeito.

Portanto, em determinado momento, uma guarnição se deparou com o veículo utilizado pelo suspeito estacionado em frente uma distribuidora no bairro Gomes. Foi solicitado apoio de outras equipes, que fizeram um cerco no local, e o suspeito se apresentado espontaneamente, junto de sua mãe, e após, confessado o crime.

No carro do suspeito, foi apreendida uma pistola de calibre .40, dois revólveres de calibre 38, diversas munições, dois carregadores de pistola e uma quantia em dinheiro de mais de R$159.000,00

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim.