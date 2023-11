Ponte de Ferro fechada: confira rota alternativa para trafegar em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro informa que, neste sábado (25), a Ponte de Ferro, situada no Centro de Cachoeiro, será fechada, a partir das 13h, para a realização do serviço de poda de árvores. Os trabalhos serão coordenados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat).

Para condutores que trafegarem na região central durante o período de interdição da ponte, a principal opção será seguir à direita, pela rua Capitão Deslandes, rumo aos seus destinos.

