Ponte na ES-488 em Cachoeiro será interditada no fim de semana

O Departamento de Edificações de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que, das 07h do sábado (18) às 20h do domingo (19), estará totalmente interditada a Rodovia ES-488, no trecho que liga o trevo de Morro Grande na ES-482 até a intercessão com a ES-164 em Santa Rosa. O ponto de bloqueio do tráfego será no km 2,5, próximo à fábrica de cimento Nassau.

A interdição do trecho é necessária para a execução dos serviços de macaqueamento para grauteamento de elevação do apoio e substituição dos aparelhos de neoprene.

No caso de os serviços serem finalizados antes do prazo, a via será liberada para tráfego.

O DER-ES sugere como alternativa as seguintes rotas:

Rota 01 (Veículos de origem ES-166 de Venda Nova, Castelo, BR-482 Guaçuí, Alegre): Partindo do Trevo de Morro Grande com destino à BR-101, os veículos seguirão sentido São Joaquim na ES-478 por 7,1 km. Seguirão para Atílio Vivácqua na ES-489 por 11,6 km, e por último até o entroncamento com a BR-101 por mais 13,4 km.

Rota 02 (Veículos de origem BR-482 de Cachoeiro de Itapemirim): Partindo do Trevo de Morro Grande com destino a BR-262, os veículos seguirão na duplicação na ES-482 até o trevo de Coutinho por 6,6 km. Em seguida, para Castelo na ES-166 por mais 20 km e, por último, para a BR-262 em Venda Nova por 39,4 km.

Rota 03 (Veículos de origem ES-164 de Domingos Martins, Vargem Alta, Soturno): Partindo da intercessão de Santa Rosa com destino à BR-101, os veículos seguirão sentido Frade pela Rodovia BR-482 por 8,80 km. Em seguida, pela ES-488 por 11,30 km até a BR-101.

Rota 04 (Veículos de origem ES-488 e BR-101 de Rio Novo, Cachoeiro de Itapemirim): Partindo da intercessão de Santa Rosa com destino à BR-262, os veículos seguirão sentido Vargem Alta na ES-164 por 20,4 km. Em seguida, sentido Castelinho até a BR-262 por 43,8 km.