Prefeitura da Serra abre processo seletivo para profissionais da saúde

A Prefeitura de Serra publicou nesta segunda-feira (27), o edital do processo seletivo para a contratação de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). As inscrições têm início a partir do dia 4 de dezembro e acontecem até o dia 8 de janeiro de 2024.

O Edital 001/2023 foi publicado Diário Oficial da Serra. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pela internet neste link. O processo seletivo oferta no total 390 vagas, sendo 178 para ACS e 212 vagas para ACE. Em ambos os casos é previsto cadastro de reserva.

Tanto para ACS quanto para ACE, são 40 horas semanais com salário de R$ 2.792,60, mais auxílio alimentação no valor de R$ 650,00 e adicional de insalubridade.

Para a vaga de Agente Comunitário de Saúde, é necessário Ensino Médio Completo, residir na área da comunidade em que atuar (desde a data da publicação do processo seletivo) e concluir, com aproveitamento, curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas.

Já para a vaga de Agente de Combate à Endemias é necessário possuir Ensino Médio Completo e concluir, com aproveitamento, curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas.

Processo seletivo

O processo seletivo consiste de prova objetiva – prevista para o dia 4 de fevereiro do ano que vem -, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação, curso de formação inicial e, no caso do candidato que disputa a vaga de ACS, comprovação de residência. O resultado final do certame deve ser divulgado no dia 18 de abril de 2024.

Todos os questionamentos e/ou solicitações relacionados ao presente edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), que executa o edital, por meio do Fale Conosco no site www.idcap.org.br ou e-mail [email protected].