Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas

A Prefeitura de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, lançou edital para concurso público para o preenchimento de 320 vagas. As oportunidades são para cargos de nível fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.320,00 a R$ 4.940,41.

Do total de oportunidades, 307 são voltadas para a administração municipal, cinco para Câmara de Vereadores e oito para Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade.

Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 6 de dezembro de 2023, no site da Gualimp Consultoria, responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 60 a R$ 120.

A seleção dos novos servidores municipais será feita por meio de provas objetivas que serão aplicadas no dia 14 de janeiro de 2024. Também haverá avaliações discursivas, práticas e de títulos.

Confira as vagas:

Prefeitura Municipal (Administração Geral): Agente de Coletor de Limpeza Pública (2); Agente de Fiscalização (3); Agente de Limpeza Pública (15); Agente de Serviços Braçal (20); Assistente Social (2); Assistente Técnico de Controle Interno (1); Auditor Público Interno (2); Auxiliar Administrativo (5); Auxiliar de Pedreiro (10); Auxiliar de Serviços Gerais (20); Auxiliar Técnico de Informática (1); Bibliotecário; Borracheiro (1); Cientista da Computação (1); Contador (1); Controlador Público Interno (1); Eletricista (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Elétrico (1); Fiscal Tributário (2); Fonoaudiólogo (2); Lavador de Veículos e Máquinas (1); Mecânico de Máquina Pesada; Médico Especialista em Medicina do Trabalho (1); Médico Veterinário (1); Merendeira (15); Motorista (20); Nutricionista (4); Oficial Administrativo (5); Operador de Máquina; Operador de Motoniveladora (2); Pedreiro (7); Procurador Jurídico Municipal (1); Psicólogo (3); Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Segurança do Trabalho (1); Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos; Tecnólogo em Gestão Ambiental; Tratorista; Vigia.

Secretaria Municipal de Educação: Assistente de Sala (10); Cuidador (15); Professor MAPA – BNCC (1º ao 5º ano do EF (8); Professor MAPA – BNCC (Educação Infantil) (6); Professor MAPA – Educação Especial (3); Professor MAPB – Arte (4); Professor MAPB – Ciências (1); Professor MAPB – Educação Física (6); Professor MAPB – Geografia (2); Professor MAPB – História (3); Professor MAPB – Língua Estrangeira – Inglês (1); Professor MAPB – Lingua Portuguesa (1); Professor MAPB – Matemática (1); Profissional de Educação – Orientador Educacional (2); Profissional de Educação – Supervisor Escolar (2); Profissional de Educação “Secretária Escolar” (4).

Fundo Municipal de Saúde: Agente Comunitário de Saúde (25); Agente de Combate a Endemias (1); Auxiliar de Farmácia (2); Auxiliar em Saúde Bucal (6); Auxiliar de Regulação em Serviços de Saúde (1); Enfermeiro (5); Farmacêutico; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Cardiologista (2); Médico Clínico Geral (5); Médico Dermatologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (2); Odontólogo (3); Psicólogo (2); Técnico em condução de veículo de urgência e emergência (7); Técnico em Enfermagem (12); Técnico em Radiologia (2).

Câmara Municipal: Analista de Tecnologia da Informação (1); Auditor Público Interno (1); Contador (1); Oficial Administrativo (1); Procurador Legislativo (1).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE): Agente Fiscal (1); Ajudante (1); Assistente Administrativo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (SAAE) (1); Bombeiro (Hidráulico) (1); Operador de ETA (1); Operador de ETE (1); Pedreiro (1).