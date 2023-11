Prefeitura de Cachoeiro entrega escadaria no bairro Paraíso

A Prefeitura de Cachoeiro segue realizando investimentos parar melhorar a mobilidade no município. Na noite da última quarta-feira (22), a gestão municipal realizou a entrega de duas escadarias no bairro Paraíso.

As estruturas conectam, respectivamente, as ruas Euclides da Cunha e Antônio Maurício, e a rua Gonçalves Crespo e um beco público, e foram concebidas para facilitar o deslocamento entre essas vias. Além da construção das escadarias, também foi executado a pavimentação do beco público que abriga as estruturas, pintura e a instalação de iluminação pública.

Presente na solenidade de entrega, o prefeito Victor Coelho destacou os avanços de Cachoeiro rumo a uma infraestrutura de cada vez mais qualidade para a população.

“Esse é mais um projeto concretizado e entregue à população de Cachoeiro. Em nossa gestão, assumimos o compromisso de garantir que cada obra seja conduzida de maneira eficiente e responsável, e seus benefícios logo sentidos pela população”, destaca o prefeito.