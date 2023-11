Prefeitura decreta luto pelo falecimento do ex-vereador Amaral

A Prefeitura de Cachoeiro decretou luto oficial de três dias no município, em razão do falecimento do ex-vereador José Carlos Amaral, ocorrido nesta terça-feira (7). A publicação do decreto n° 33.435 será feita na edição de quarta-feira (8) do Diário Oficial do Município.

Amaral foi eleito vereador por sete vezes. Seu último mandato na legislatura foi de 2013 a 2016. Em 2013, ele recebeu o título de Vereador do Século; em 2018, a Câmara Municipal o homenageou colocando seu nome em uma tribuna e Amaral esteve presente na cerimônia. Já em 2021, foi reconhecido, em decisão unânime, como Cachoeirense Presente.

“É com muito pesar que recebemos esta notícia. Amaral combateu o bom combate e fez história em Cachoeiro. Por todos seus serviços na vida pública decretamos luto por três dias na cidade. Deus conforte sua família e amigos, sabendo que o futuro sempre se lembrará deste político combativo e apaixonado por Cachoeiro”, expressou o prefeito Victor Coelho em suas redes sociais.