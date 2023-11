Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 40 vagas

A Prefeitura de Iconha divulgou, nesta sexta-feira (10), edital de concurso público para preencher 40 vagas para Agentes Comunitários.

São 35 vagas para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 05 para Agentes Comunitários de Endemias (ACES).

Os interessados podem se inscrever para o certame no período de 13/11/2023 a 24/11/2023. O valor da inscrição é de R$ 80,00 e poderão ser realizadas através do site https://www.agoraconsultoria.srv.br/informacoes/126/, onde também é possível encontrar o Edital na íntegra, além de mais informações sobre o concurso público.

