Prefeitura e Sicredi inauguram letreiro instagramável no centro de Vargem Alta

A Prefeitura de Vargem Alta e o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), inauguraram um letreiro instagramável com o nome do município, no Centro de Vargem Alta, nesta quarta-feira, 08 de novembro. O letreiro com o nome da cidade é típico de locais turísticos e foi instalado na Praça Felipe David, em frente à Rodoviária, passando a compor as belas paisagens de Vargem Alta.

O prefeito Elieser Rabello participou da cerimônia ao lado do presidente do conselho de administração da Sicredi, Sidnei Strejevitch, da gerente da agência local, Michele Bayerl, de demais colaboradores da instituição financeira, de moradores do município, e dos secretários municipais de Administração, Berg Silva, de Educação, Roseane Moulais, de Finanças, Emerson Cereza, de Gabinete, Eliane Turini, de Cultura, Turismo e Esporte, Joelma Fávero, e de Meio Ambiente, Helimar Rabello.

Foto: Divulgação

Em seu discurso, Elieser comentou o momento para o município e agradeceu a parceria entre a Prefeitura e a instituição financeira.

“Parabéns a toda diretoria do Sicredi, que está completando 110 anos, e que chegou há pouco tempo em nosso município com a intenção de auxiliar no desenvolvimento de nossa cidade, seja ajudando o empresariado e os microempreendedores locais, seja através de ações como esta, que visam fortalecer o potencial turístico de Vargem Alta. O letreiro ficou muito bonito e foi instalado em um local onde as pessoas terão orgulho de registrar sua passagem por nossa cidade”, disse Rabello.