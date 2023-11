Prefeitura publica resultados de editais de fomento à cultura

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), divulgou, nesta quarta-feira (29), o resultado parcial das avaliações do edital 022/23 da Lei Paulo Gustavo (LPG).

Foram publicados os resultados nas áreas de Cultura Popular, Música e Artes Plásticas e Visuais. Em relação aos demais segmentos, a Semcult informa que os mesmo se encontram em processo de análise por parte da banca avaliadora, que tem um prazo de 10 dias para realizar a devolutiva dos projetos e suas respectivas pontuações

Os valores a serem investidos nos editais somam um montante de R$ 1.655.400,00 para seleção de propostas no campo audiovisual e ações culturais.

A lista completa dos projetos relacionados na avaliação preliminar dos editais da LPG pode se conferida na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial do Município.

Programa Fundo a Fundo: recursos remanescentes

Também nesta quarta (29), a Semcult publicou o resultado das avaliações dos editais 016/23 e 017/23 do Programa de Coinvestimento Fundo a Fundo. No último dia 20 deste mês, foram conhecidos os aprovados no edital 015/23.

Além disso, a Semcult ressalta que continuam sendo analisados os projetos inscritos no edital 014/23 – referente a apresentações culturais – e 018/23 – direcionado a levantamento e estudo de bens com intenção de tombamento.

Serão mais de R$ 200 mil empenhados, com recursos remanescentes de editais anteriores do programa.

No site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/editais), os interessados podem conferir todas essas informações.