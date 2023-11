Pesquisadores do ES participam de pesquisa nacional sobre raiva animal

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), participou do Simpósio de 120 anos do Instituto Pasteur, da pesquisa sobre raiva animal, que aconteceu entre os dias 21 e 24 deste mês, em São Paulo. O trabalho desenvolvido pelo laboratório do Idaf para diagnóstico do vírus da raiva foi destaque no evento com a apresentação de trabalho científico nos idiomas português e inglês para pesquisadores de diversos países.

