Projeto “Saúde mais perto de você” atende mais de 400 pessoas no Otto Marins

A mais recente edição do projeto “Saúde mais perto de você”, que aconteceu no bairro Otto Marins, na última sexta-feira (17), realizou 442 atendimentos.

Na ação, foram ofertados os serviços de vacinação; aferição de pressão arterial e glicemia; atendimentos com clínico geral e em saúde bucal; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV e vacinação antirrábica.

Os destaques dos atendimentos foram as consultas com clínico geral (100) e aferição de pressão arterial e glicemia capilar (180). A ação aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

“A intenção do ‘Saúde mais perto de você’ tem sido alcançada em todas as edições que temos realizados. Temos levados os atendimentos importantes às pessoas que mais precisam e é este o nosso objetivo”, esclarece o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Essa foi a sétima edição do projeto, que já foi realizado nos bairros: Village da Luz, Zumbi, Gilson Carone, Aeroporto e nos distritos de Soturno e Itaoca.