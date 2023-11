PSB discute cenário eleitoral em Cachoeiro

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizará um encontro, no sábado (25), em Cachoeiro de Itapemirim para tratar das ações da legenda para as eleições em 2024 na cidade. O evento acontecerá, a partir das 8h30, na Câmara Municipal da Capital Secreta.

Entre os convidados especiais estão o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB) e o presidente estadual da sigla, Alberto Farias Gavini.

“A gente vai conversar sobre o cenário político estadual e municipal, além das projeções para a próxima eleição”, explicou o presidente municipal do PSB Christian Marim.

