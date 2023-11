A quadra de esportes Emídio Furtado de Mendonça, localizada no bairro Guararema, em Alegre, passou por uma reforma e teve sua inauguração na última terça-feira (7), às 18h30, após ser adiada por conta de um alerta da Defesa Civil, com previsão de fortes chuvas.

Confira as fotos da reforma da quadra de esportes:

Foto: Divulgação/Prefeitura de Alegre

