Queimão de Natal: bazar terá itens de grife a R$ 2 e R$ 10

O bazar da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro vai realizar, nos dias 16 e 17 de novembro, o queimão de Natal, já pensando nas festas do fim de ano. Todos os produtos serão vendidos a partir de R$ 2 com preço máximo de R$ 10.

Excepcionalmente nos dias de liquidação o bazar vai funcionar em horário especial. No dia 16 a abertura será de 9h às 18h. Já no dia 17 o funcionamento será de 9h às 16h. São diversas peças do vestuário masculino, feminino e infantil, além de calçados e acessórios.

Uma das organizadoras do Bazar, Aline Demian, explicou que com a chegada do fim do ano essa é uma oportunidade para as pessoas renovarem o guarda-roupa, já que as peças são de ótima qualidade, e ainda ajudarem a Santa Casa. “O queimão no Bazar da Santa Casa irá proporcionar a todos peças de roupas com valor acessível, promovendo dois dias de grandes descontos e oportunidades para renovar o guarda-roupa para o fim de ano”, explicou. Todo o valor arrecadado com o bazar é destinado para ações de humanização e beneficiam pacientes e funcionários do hospital.

Quem quiser colaborar com o bazar também pode fazer doações de roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação. Os interessados devem procurar a recepção principal do hospital ou o serviço de governança pelo telefone (28) 2101-2121.