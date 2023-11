Rematrícula na rede municipal será a partir de segunda-feira (27)

A rematrícula da rede municipal de Cachoeiro será aberta na próxima segunda-feira (27). Os pais ou responsáveis pelos alunos deverão fazer a solicitação para garantir a vaga para o ano letivo de 2024.

Para fazer o pedido, é preciso acessar o formulário, específico para a cada unidade de ensino, e preencher com as informações necessárias.

Todos tipos de solicitações – rematrícula, matrícula de encaminhamento e matrícula nova – deverão ser feitas via preenchimento dos formulários.

O documento pode ser encontrado no site da Prefeitura de Cachoeiro, na aba da Secretaria Municipal de Educação (Seme) – www.cachoeiro.es.gov.br/educacao-seme/matriculas-e-rematriculas-2024. O responsável tem até o dia 1º de dezembro para realizar o procedimento.

Para solicitação de matrícula de encaminhamento, o prazo do pedido é de 4 a 6 de dezembro. Já para matrícula nova, a data é de 7 a 10 de dezembro.

“É fundamental destacar a relevância do processo de matrícula e rematrícula na rede municipal de ensino. Esses procedimentos não apenas garantem o acesso dos alunos à educação, contudo também permitem o planejamento adequado das escolas, ajudando a distribuir recursos, professores e materiais de forma eficaz.

Aliás, além disso, asseguram a continuidade do aprendizado, promovendo a estabilidade educacional dos estudantes, o que é essencial para o seu desenvolvimento acadêmico e social”, salienta a secretária de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.

