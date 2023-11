Resultado da Mega Sena deixa apostador do Sul do ES extremamente feliz

O resultado da Mega Sena, deste sábado (11), deixou os capixabas do Sul do Espírito Santo eufóricos. Apesar de o prêmio principal não ter saído, quatro apostas capixabas levaram o prêmio da quina, sendo uma delas de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo.

O sortudo ou a sortuda vai embolsar R$57.391,95. As outras três apostas ganhadoras foram de Colatina e Vitória.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal da Mega Sena acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os números sorteados no Concurso 2655 foram: 10-23-30-31-49-56.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será sorteado, nesta terça-feira (14), é de R$ 37.000.000,00.

Confira os locais da sorte no ES:

COLATINA/ES LOTERIA ESPLANADA 6 Sim Simples 1 R$57.391,95 VARGEM ALTA/ES LOTERIA VARGEM ALTA 6 Não Simples 1 R$57.391,95 VITORIA/ES MAGE LOT LTDA 6 Não Simples 1 R$57.391,95 VITORIA/ES PINTE A SORTE 8 Não Simples 1 R$172.175,85