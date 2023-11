Saiba como funcionam os atendimentos psicológicos na rede municipal de saúde

Em Cachoeiro, os cidadãos podem contar com atendimentos gratuitos em saúde mental por meio da rede de atendimento básico do município.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibiliza psicólogos na Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu” (Centro Municipal de Saúde) e na Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos”, que recebem pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior de Cachoeiro.

Após avaliação de um clínico geral, o cidadão é encaminhado conforme seu perfil. Em caso de crianças, mulheres e adolescentes vítimas de violências, os atendimentos em saúde mental são realizados na Casa Rosa, enquanto o público geral é acolhido na Policlínica, que também conta com o serviço de psiquiatria.

De acordo com a Semus, alguns sinais indicativos de que alguém pode precisar de auxílio psicológico incluem a interferência de sentimentos como tristeza, desânimo, perda do prazer de viver, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade, medo, entre outros, nas atividades diárias.

Atualmente, a Policlínica Municipal realiza uma média de 275 atendimentos semanais em saúde mental, enquanto a Casa Rosa faz o acompanhamento de cerca de 80 pacientes, entre mulheres, crianças e adolescentes.

“Sabemos a importância dos cuidados em saúde mental, pois impacta, diretamente, no bem-estar emocional das pessoas, sendo essencial para uma vida plena e saudável. Nossa rede conta com um atendimento multidisciplinar, com abordagem humana, direcionada para acolher e atender aqueles que precisam desse suporte”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.

Atendimento Caps ad

A rede de saúde mental de Cachoeiro também conta com o Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (Caps ad), que oferece serviços de acolhimento a pessoas com dependência química e aos seus familiares; atendimento individual; atendimento em grupos; visitas domiciliares e oficinas terapêuticas.

Para ser atendido no Caps ad, é necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O equipamento está localizado na rua José Dias Lobato, 163, bairro Otton Marins (rua paralela à Linha Vermelha) e funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Mais informações: 3522-4366.