Cachoeiro registra saldo positivo de empregos pelo 8º mês consecutivo

Dados divulgados recentemente pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, mostram que Cachoeiro alcançou saldo positivo de empregos pelo oitavo mês consecutivo.

Somente em setembro, o saldo foi de 234 novos empregos, número que considera a diferença entre contratações e demissões no período. No acumulado de 2023, até o momento, o município registra saldo positivo de 1.468 novos postos de trabalho.

Em relação ao estoque de empregos, Cachoeiro conta com 47.852 contratos de trabalho formal em vigência.

No recorte de atividades econômicas, as áreas que mais contribuíram para o bom resultado do saldo positivo de empregos no município neste ano são os setores de Serviços (+ 985) e Construção (+ 474).

De acordo com a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos de Cachoeiro, Luana Fonseca, com a proximidade das festividades de fim de ano, alguns setores tendem a reforçar o quadro de funcionários para atender às demandas de Natal e Ano Novo.

“O fim do ano se aproxima, época em que setores como o comércio tendem a aquecer as vendas e realizar contratações temporárias para o período, sendo uma ótima oportunidade para aqueles que buscam entrar no mercado de trabalho”, destaca.

“É sinal de que Cachoeiro reforça seu posto como polo econômico do sul do estado, com um mercado de trabalho aquecido, gerando novas oportunidades de emprego e renda para a população”, destaca Ruy Guedes, prefeito em exercício.