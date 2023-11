Saiba quais são as doenças mais comuns entre cachorros e gatos

Quem tem um animal em casa e se preocupa com o bem estar dos bichinhos tem uma preocupação constante. Quais são as doenças mais comuns em cães e gatos? Segundo a veterinária Natany Machado, “disparado em cachorros a doença mais comum em cães é a erliquiose conhecida popularmente como doença do carrapato e nos gatos a doença mais comum é micoplasmose também transmitida pela picada de pulgas”.

A veterinária explica que as doenças são muito comuns em animais tutelados e não só em animais de rua, como as pessoas podem pensar.

“Os animais podem adquirir a doença durante o passeio ou em contato com outros infectados, no portão de casa, por exemplo. No caso dos felinos, se eles saem para as voltinhas ficam ainda mais expostos”, explica.

Foto: Pixabay

Já a doença mais grave entre os pets está o câncer, seja em forma de tumores na pele, veneréos (TVT) ou leucemia. Natany revela que o tratamento é longo e o diagnóstico geralmente é tardio.

“Nem sempre a doença é perceptível de forma imediata, por isso é preciso ficar atento a feridas que não cicatrizam, anemias ou qualquer outro sinal que mostre que a saúde deles está afetada. Se perceber algo diferente, procure o veterinário”.

E como prevenir doenças em cães e gatos? Para a veterinária o melhor caminho é sempre estar com o cartão de vacinas dos animais em dia, castra-los bem cedo (as indicações são a partir de seis meses para ambos sexos), ambientes higienizados e fazer visitas regulares ao veterinário. “São medidas simples que reduzem muito a incidência de doenças nos animais”, finaliza.

Saiba mais sobre as doenças mais comuns entre cães e gatos

Erliquiose:

Mais conhecida como doença do carrapato, é uma das muitas enfermidades transmitidas por esse tipo de ectoparasita que, a exemplo de pulgas e pernilongos, se reproduz com mais facilidade nas estações mais quentes do ano.

Ao levar à destruição das células sanguíneas, a doença tem impacto no sistema imunológico e na capacidade de cicatrização do organismo do hospedeiro, o que causa uma série de outras complicações. A doença é causada por uma bactéria, a Ehrlichia, transmitida pelo carrapato marrom.

A bactéria cai na corrente sanguínea e se replica nas células de defesa (os glóbulos brancos), que estão nos linfonodos, no baço e na medula óssea, causando a destruição dessas células. Hemácias (glóbulos vermelhos) e plaquetas também podem ser destruídas. O resultado é um cão debilitado, anêmico, podendo ter sangramentos em vários órgãos do corpo e apresentar doenças secundárias, já que o sistema de defesa está funcionando mal.

Micoplasmose

A doença, também conhecida como anemia infecciosa felina, é causada por bactérias do gênero Mycoplasma, e, como denuncia seu ‘segundo nome’, é uma espécie de anemia que pode acometer os gatos, variando de um simples desconforto até casos mais graves, nos quais o animal pode não sobreviver.

O mycoplasma haemofelis parasita os glóbulos vermelhos ocasionando a destruição dessas células, o que leva a quadros de anemia hemolítica. A gravidade varia de anemia leve e sem sintomas em animais imunocompetentes a até casos graves, com componente imunomediado, levando o animal à morte.

A micoplasmose felina pode ser transmitida por ectoparasita, como pulga ou carrapato, por meio de transfusão de sangue e contato social entre os felinos. Briga entre gatos, a hora do parto, amamentação e até mesmo durante a gestação, da mãe para o filhote, são outras formas de transmissão, lembra a veterinária.