Onda de calor: animais de rua também sofrem com as altas temperaturas

A onda de calor que está atingindo a região Sul do Espírito Santo afeta são só a saúde das pessoas, mas ameaça ainda mais a vida dos animais de rua. Para efeitos de comparação, a temperatura corporal humana é de aproximadamente 36° C, enquanto a dos pets chega a 39°C. Isso significa que é mais provável um animal ter hipertermia em dias quentes do que os humanos.

E é muito fácil vê-los andando por aí, geralmente com muita sede. Infelizmente, cachorros e gatos em situação de rua não têm um bebedouro com água fresca e limpa à disposição 24 horas por dia, como um animal tutelado. Isso porque contribui ainda mais para casos de desidratação, pois, segundo recomendações de veterinários, uma boa hidratação contribui para diminuir a temperatura corpórea deles.

Em Cachoeiro é muito comum vê-los pelas ruas, sobretudo na área central da cidade onde buscam refúgio em áreas com sombra, em lojas com ar condicionado ou tentando achar uma água fresca. Por essa razão muitos comerciantes ou seus colaboradores colocam vasilhas com água potável para os animais nas portas das lojas. A meta é oferecer um pouco de conforto aos bichinhos.

Papelaria no bairro Guandu há 12 anos coloca água para animais de rua

A comerciante Elisa Lacerda é uma dessas pessoas. Há 12 anos que ela, seus familiares e equipe oferecem água e ração para os animais da região do bairro Guandu, em Cachoeiro.

“A nossa motivação de colocar água para os animais de rua é nosso amor por eles. Eles foram criados pelo mesmo Deus que nos criou e acreditamos que estamos nesse mundo para cuidar e amar toda a criação divina”, disse.

Outra empresa que também está atenta ao bem estar dos animais é uma farmácia de manipulação situada na mesma região. A gerente Sabrina Cabelino conta que a prática foi adotada a bastante tempo e que toda equipe está envolvida.

“Antes da obra aqui na região haviam mais animais e eles sempre foram bem vindos. Seja para tomar água ou para se refrescar no ar condicionado. A gente sempre se sensibiliza, pois são muitos animais abandonados e Cachoeiro é quente o ano todo, não só nessa época. Portanto oferecer água é nossa forma de ajuda-los”, ressaltou.

Onda de calor afeta animais de rua

Farmácia de manipulação também é parceira dos animais

Com a previsão de temperaturas de até 42ºC para os próximos dias, a situação fica ainda mais preocupante, principalmente se consideramos que a temperatura do asfalto pode ultrapassar os 60ºC. A Ong Amakaxu estima que Cachoeiro tenha cerca de 5 mil animais abandonados vagando pelas ruas da cidade.

Ser solidário a um cachorro ou gato abandonado tem um grau de importância ainda maior nesse calorão. Colocar um vasilhame com água gelada na frente de casa, por exemplo, pode salvar um pet de quadros relacionados à hipertermia ou desidratação. Um simples ato pode salvar uma vida!

Para quem não sabe os animais, diferentemente dos humanos, praticamente não transpiram pelo corpo. A regulação da temperatura é realizada apenas pela troca de ar da respiração (por isso ficam com a língua de fora) e muito pouco pelos coxins (as “almofadinhas”). Além disso, o corpo do pet fica muito próximo do chão, o que faz aumentar ainda mais a absorção do calor.

Animais expostos ao calor por longos períodos podem desenvolver exaustão ou insolação, com sintomas como respiração ofegante, salivação excessiva, fraqueza e até perda de consciência. Portanto, se puder sempre ajude um animal de rua.