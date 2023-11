São José do Calçado: prefeito discute legalização fundiária com moradores

A Prefeitura Municipal de São José do Calçado promoveu, nesta terça-feira (7), uma reunião com os moradores do bairro São Domingos para discutir sobre a legalização fundiária.

O prefeito Cuíca enfatizou a relevância da regularização dos terrenos.

“Durante meu tempo em Vitória, trabalhei nesse assunto e sei o quanto é essencial que os moradores tenham suas casas legalizadas, com escritura. Queremos proporcionar essa legalização para vocês no bairro, facilitando a entrega de encomendas em casa e garantindo a segurança de seu patrimônio”, disse o prefeito.

A obtenção da legalização fundiária é crucial para assegurar a segurança e legalidade da propriedade, além de ser um requisito fundamental para venda, aluguel e reformas, incluindo a possibilidade de financiamento bancário.

A reunião contou com a presença de todos os secretários municipais, o controlador geral, Dr. Cleverson, o procurador geral, Dr. Laurence, a chefe de gabinete, Érica Bonzi, os vereadores José Manoel, Jurandir e Janaina, que estava sendo representada pelo seu pai, Paulinho.