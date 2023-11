Secretaria de Saúde de Cachoeiro alerta para aumento de casos de Covid

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), alerta a população para o aumento do número de casos de Covid-19 e recomenda reforçar as medidas de prevenção contra a doença.

Seguindo a tendência observada no estado do Espírito Santo, o número de casos positivos de Covid-19 em Cachoeiro cresceu nos últimos meses, totalizando 1.169 incidências confirmadas entre janeiro e outubro.

Frente a esse cenário, a Semus ressalta a importância da vacinação para o controle da doença. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”.

Outra recomendação é se atentar aos sintomas e, em caso de febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta e coriza (sinais das síndromes gripais, em geral), ir a uma unidade básica de saúde ou de pronto atendimento.

Por orientação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o teste atualmente oferecido é o RT-PCR, considerado padrão ouro no Sistema Único de Saúde (SUS) por apresentar alta especificidade (acima de 95%), isso significa que o teste é capaz de identificar pessoas doentes entre aquelas com sintomas suspeitos para a doença investigada. O resultado é disponibilizado em até 24h.

Também é importante reforçar cuidados preventivos, como evitar aglomerações, lavar as mãos com água e sabão frequentemente, usar álcool 70% nas mãos e usar máscaras em locais fechados, principalmente se estiver com sintomas.

É recomendado, ainda, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, manter ambientes ventilados e limpos, e isolar pessoas com diagnóstico positivo de Covid-19 entre 5 e 7 dias – ou até o desaparecimento dos sintomas.

“Embora estejamos vivenciando um aumento do número de casos de Covid-19, não se trata de uma nova onda da doença. E para que este cenário seja controlado e a situação não se agrave, é imprescindível que a população busque o imunizante e fique atenta aos possíveis sinais da doença”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de cachoeiro.

Ações de vacinação

Para facilitar o acesso dos cidadãos ao imunizante contra a Covid-19 e outras doenças, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realiza, regularmente, ações itinerantes de vacinação.

A mais recente delas, no último fim de semana, mobilizou 50 servidores em quatro pontos de imunização, em que foram aplicadas 643 doses.