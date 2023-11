Segunda-feira (6) com predomínio de sol na maior parte do ES

Segunda-feira (06) com sol entre nuvens ao longo do dia sem previsão de chuva no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, as temperaturas seguem mais amenas. No litoral o vento continua soprando com moderada intensidade.

Segundo a previsão do Climatempo, em Cachoeiro de Itapemirim o dia será marcado por sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva, e a noite também será com muitas nuvens. A temperatura máxima será de 27 °C e a mínima de 17 °C.