Segurança rural vira alvo de debate no Poder Legislativo do ES

A segurança na área rural será tema de audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta terça-feira (7), às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. Em pauta, os avanços e desafios do Plano Estadual de Segurança Rural. O colegiado é presidido pelo deputado Lucas Scaramussa (Podemos).

O último relatório sobre o tema foi publicado em 2022 e abordou os principais problemas de segurança nos municípios do interior, como os casos de invasão de propriedades, incêndios e homicídios. A partir desse diagnóstico, o Executivo elaborou, na época, o Plano de Segurança Rural com ações coordenadas das áreas de segurança operacional e inteligência. O plano trouxe ações específicas de patrulhamento e operações intensivas voltadas para o período de colheita, especialmente do café.

Entre os convidados do evento estão o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, delegados que atuam em núcleos de repressão aos crimes rurais e representante do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, entre outros.