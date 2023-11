Senac-ES abre 3 mil vagas gratuitas para cursos à distância em diversas áreas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) está oferecendo 3 mil vagas gratuitas para cursos a distância (EAD) em diversas áreas estratégicas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). O prazo de inscrição termina às 23h59 desta terça-feira (28).

O edital contempla setores como tecnologia, turismo, diversidade e inclusão, educação básica, gestão e comércio. As aulas estão programadas para começar na próxima segunda-feira, 4 de dezembro, oferecendo uma oportunidade de capacitação e desenvolvimento profissional de forma rápida e on-line.

A coordenadora de Educação à Distância do Senac-ES, Priscila Mendes, explica a importância das vagas. “É uma iniciativa que beneficia aqueles que estão em busca de uma qualificação de qualidade para começar 2024 capacitado, além de ser uma excelente forma de celebrar o Dia Nacional da Educação à Distância”, afirmou.

Os pré-requisitos podem variar de acordo com o curso escolhido. Para garantir a vaga e aproveitar essa chance os interessados devem realizar suas inscrições dentro do prazo estipulado via site: https://www.ead.senac.br/gratuito/

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Foi criado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que enfrentam dificuldades em ter acesso a cursos de qualificação e profissionalização. O PSG tem contribuído significativamente para a inclusão social e a empregabilidade de jovens e adultos.