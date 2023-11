Sesc contrata assistente de comunicação com salário de R$ 3.750,34

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está com contratando assistente de comunicação em sua filial da capital Vitória.

Para se candidatar, é preciso ter graduação completa em marketing, comunicação social (publicidade ou jornalismo) ou áreas afins. Necessário possuir conhecimentos em edição de textos, vídeos e ilustrações, como canvas, adobe illustrator e photoshop.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com revezamento para atuar em escala nos finais de semana. Desejável experiência em fotográfia.

A empresa oferece remuneração de R$3.750,34 além de benefícios como assistência médico-hospitalar, convênio farmácia, vale-transporte, vale-alimentação e credencial aos serviços do Sesc.

Os interessados devem conferir todas as orientações do Processo Seletivo nº119 de 13/11/2023 (Sesc Vitória) cujo regulamento está disponível AQUI. Ao se candidatar a vaga, verifique se os campos principais, como os dados pessoais estão completos pois dados incompletos serão desconsiderados.

As inscrições podem ser feitas AQUI até 26 de novembro.

