Sicoob Credirochas doa poltronas de hemodiálise para hospital de Cachoeiro

O Sicoob Credirochas realizou a doação de 10 poltronas de hemodiálise para o atendimento de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

“Comprometemo-nos a ser uma parte ativa de nossa comunidade, e levamos esse compromisso muito a sério. Estamos aqui para causar um impacto positivo na vida de todos, essa é a nossa missão”, disse o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado.

Segundo ele, “a doação das poltronas de hemodiálise é apenas uma entre as muitas iniciativas que promovemos, uma maneira de retribuir à sociedade, e isso só é possível graças aos nossos associados, que acreditam no poder do cooperativismo”.

Tales reforça ainda a importância da doação. “Essa doação simboliza nossa contínua dedicação a melhorar o bem-estar das pessoas em nossa região. Estamos orgulhosos de ser uma força de mudança positiva e de estender a mão à Santa Casa de Misericórdia para apoiar aqueles que precisam de tratamento médico essencial”, finaliza o presidente.