Skyrunning: cachoeirense quer uma vaga na seleção brasileira em 2024

O cachoeirense Jhemes Costa Santos Júnior, de apenas dezessete anos, começou a correr com aproximadamente cinco anos de idade, enquanto acompanhava os pais em provas de Trail Run, naturalmente, começou a se envolver com o esporte.

Em 2022, Jhemes foi campeão infantil do maior festival de Trail da América do Sul, o cambotas Trail Run,

bronze no Brasileiro de Skyrunning, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Duas medalhas de prata no Estadual de Atletismo, terminou o ano em 3º no Circuito Nacional de Skyrunning, e ainda alcançou diversos pódios gerais em eventos por todo estado. Neste ano, o garoto teve a oportunidade de competir no Brasileiro de Atletismo Sub-18, realizado em Aracaju, Sergipe.

No momento, o cachoeirense tem se dividido entre o atletismo e as provas de montanha. Em 2024, o objetivo de Jhemes é ir bem no Brasileiro de Skyrunning, garantindo assim uma vaga na seleção brasileira, para disputar o mundial do próximo ano, outro objetivo é continuar competindo no atletismo, em busca de melhores resultados.

“O esporte é sempre muito presente em nossa família, como treinador, pai e esposo, entendo o poder da formação de caráter que existe nas práticas esportivas. Estou sempre cobrando e ajudando ele a manter o foco, aprender e tirar boas lições, mesmo dos resultados adversários. A juventude encontra inúmeras dificuldades para seguir buscando algo nos esportes, com a ajuda dos amigos, parceiros, familiares, entre outros. Seguimos representando nossa cidade, estado e país com muito amor e dedicação” Disse Jhemes Costa, pai e treinador do jovem atleta.