Suspeito de tráfico é preso na 2ª fase da operação Armageddon em Muniz Freire

A Delegacia de Muniz Freire, com apoio da Delegacia de Iúna, deflagrou a segunda fase da Operação ‘Armageddon’, na última quarta-feira (8) no distrito de Piaçu, no município de Muniz Freire. A ação resultou na prisão de duas pessoas suspeitas de chefiar o tráfico de drogas local.

As investigações apontaram que um homem de 28 anos, de extrema periculosidade e apontado como chefe do tráfico da região estaria no município naquela data. De posse das informações, os policiais civis iniciaram monitoramento e viram o indivíduo sendo abordado por policiais militares.

De imediato, os policiais civis informaram aos militares sobre o mandado de prisão e comunicaram ao suspeito seus direitos e garantias fundamentais. A namorada do suspeito, uma mulher de 22 anos, ao perceber a presença policial na rua, correu em direção a sua residência.

Os policiais seguiram a mulher até a casa e no imóvel lograram êxito em encontrar 198 pinos de cocaína, um pote contendo substância análoga a maconha, dois pedaços de substância análoga a maconha, além de roupas e pertences ao suspeito de 28 anos, confirmando a informação de que ele estaria morando na residência.

“Iniciamos o trabalho de inteligência e intensificamos essa semana. Montamos a operação, conseguindo localizar o alvo e realizar a prisão. Os dois detidos estavam chefiando a organização criminosa que atua na região”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Bruno Alves.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi dado cumprimento ao mandado de prisão do suspeito. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.