Homem é preso vendendo drogas em praça pública em Atílio Vivácqua

Durante um patrulhamento realizado na noite da última terça-feira (7), a Polícia Militar (PM), prendeu um suspeito de vender drogas em praça pública no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da PM, a equipe foi informada por um morador, que na praça do bairro estava um homem de blusa vermelha e calça escura, vendendo drogas. Segundo ele, os materiais estavam dentro de uma pochete preta e que o suspeito seria irmão do homem preso no dia anterior.

Leia também: Adolescentes suspeitos de tráfico são apreendidos pela Polícia em Guaçuí

Diante das informações, os militares se deslocaram para o endereço, e chegando lá, avistaram o suspeito com a mesma características passadas pelo morador. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir pelas ruas do bairro, porém, foi alcançado pelos militares. Na bolsa do suspeito, os policiais encontraram 11 pedras de crack e R$ 30,00 em espécie.

O suspeito e os material apreendido foram 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as providências cabíveis.