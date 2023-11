Suspeitos arrombam e furtam objetos de lavador de carros em Guaçuí

Um lavandor de carros foi arrombado e teve pertences furtados na noite da última segunda-feira (13), na Rua Comendador Aguiar, no Centro de Guaçuí. A ação aconteceu por volta de 23h00.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o proprietário do estabelecimento recebeu a ligação de uma moradora, dizendo que a porta do lavador estava aberta. Imediatamente, ele foi ao local e constatou o furto. Fazendo alguns levantamentos do que poderia ter sido levado pelos suspeitos, a vítima deu falta de uma motosserra da marca Stil, uma furadeira vermelha da marca Bosh, uma parafusadeira da marca Dewalt, uma lanterna, uma espingarda carabina de pressão 5.5, Taurus e algumas ferramentas mecânicas.

Ao ser perguntado quem poderia ter sido o autor dos furtos, a vítima informou a identidade dos suspeitos e que a câmera de segurança de um estabelecimento próximo havia filmado os homens andando na rua, com os objetos na mão.

Diante disso, os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O proprietário registrou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia de Guaçuí. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.