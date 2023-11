Homem morre após vento derrubar parede de prédio em Marataízes

Um homem, de 53 anos, ainda não identificado, morreu após a parede de prédio ser atingida pelo vento e cair em cima dele, em uma obra próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Nova, em Marataízes. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (14).

Segundo a Polícia Militar (PM), o Ciodes recebeu a informação de que a parede de prédio do terceiro andar, havia caído em cima de um homem que trabalhava em uma obra no bairro. Militares foram ao local e constataram que a vítima estava na parte de baixo do prédio em construção, quando de repente, uma parede lateral caiu em cima dele.

A Polícia Civil foi acionada e constatou a morte da vítima. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado, e posteriormente, liberado para os familiares.