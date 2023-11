Suspeitos de cometerem furtos em cemitério são presos em Guaçuí

Suspeitos, de 45 e 29 anos, de cometerem furtos dentro do cemitério de Santa Teresa, foram presos pela Polícia Civil (PC), na última segunda-feira (27). Eles foram presos nos bairros Cid Moreira e Horto Florestal, em Guaçuí.

De acordo com a PC, os suspeitos eram investigados de terem furtado no dia 18 de setembro, um crucifixo de bronze de uma sepultura no Cemitério Municipal de Santa Teresa. Além disso, no dia 19 de setembro, o familiar registrou um boletim de ocorrência, para relatar que a sepultura onde seus entes estão enterrados, havia sido furtada, sendo levado um crucifixo de bronze.

Leia também: Homem que aplicava golpe na compra de imóveis e carros é preso em Itapemirim

Na segunda-feira (27), por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar e prender o suspeito de 45 anos em sua residência localizada no bairro Cid Moreira, em Guaçuí. Portanto, no momento da abordagem, o segundo investigado, de 29 anos, não estava no local.

Entretanto, o detido chegou a informar que o irmão estaria na casa de uma irmã no bairro Horto Florestal. A equipe policial se dirigiu até o bairro e enquanto passava pela estrada que liga a rodovia BR-482 ao bairro Horto Florestal, foi localizado o segundo suspeito vindo a pé pela estrada, sendo abordado e dada a ordem de prisão.

Os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.