Polícia prende suspeitos de aplicar golpes do empréstimo consignado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito Policial, prendeu, na tarde da última terça-feira (21), três homens, de 43 anos, 55 anos e 59 anos, do Distrito Federal, suspeitos de solicitarem de forma fraudulenta, a contratação de empréstimos consignados no Espírito Santo e em outros estados. A prisão ocorreu no bairro Itaparica, em Vila Velha.

De acordo com a PCES, os suspeitos se valia de dados de servidores públicos federais e dava entrada em processos de contratação de crédito em vários bancos em nome de servidores com remunerações elevadas. O homem, de 55 anos e o de 59 anos, foram expulsos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), respectivamente.

Desde a última sexta-feira (17), foram realizadas diligências voltadas à localização, identificação e captura dos suspeitos. A investigação apontou que desde o dia sete de novembro, eles vinham praticando novos crimes em todos os dias úteis, de modo a se tornarem permanentemente em situação de flagrante delito. Por meio do acionamento de diversos atores e do emprego de mecanismos de cercamento eletrônico disponíveis, foi possível obter êxito na operação.

Com os suspeitos, foram apreendidos diversos documentos necessários à contratação dos empréstimos que estavam sob investigação e de outros que ainda não haviam sido identificados pelas instituições bancárias que figuravam como vítimas.

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), por meio do seu departamento antifraude, provocou o início dos trabalhos da PCES e se mostrou o mais eficiente dos bancos vitimados. Estão sendo postuladas medidas cautelares para viabilizar a reparação dos danos sofridos pelas vítimas e o aprofundamento das apurações.