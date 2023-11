TCE aprova contas de quatro prefeituras do ES. Uma é do Sul do Estado

Nas últimas sessões do Plenário e das câmaras, o Tribunal de Contas aprovou a PCA de quatro prefeituras e julgou regulares as contas de três câmaras municipais. Dois órgãos também foram julgados.

Confira os processos:

Prefeitura Municipal de Cariacica

O TCE-ES aprovou as contas da Prefeitura Municipal de Cariacica, referentes ao exercício de 2021, sob responsabilidade de Euclério de Azevedo Sampaio Junior.

O relator do processo foi o conselheiro Sérgio Borges.

Processo TC 6687/2022

Prefeitura Municipal de Marilândia

Também foi aprovada a PCA de 2021 da Prefeitura Municipal de Marilândia, que esteve sob responsabilidade de Augusto Astori Ferreira.

A decisão é do relator do processo, conselheiro Carlos Ranna.

Processo TC /2022

Prefeitura Municipal de Anchieta

Foi emitido parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Anchieta, em relação ao exercício de Fabricio Petri, em 2021.

O relator do processo, conselheiro Rodrigo Coelho, manteve no campo das ressalvas as seguintes irregularidades:

Inobservância da sistemática de consolidação do balanço patrimonial;

Divergências entre os saldos registrados no DEMDAT e o estoque da Dívida Ativa no Balanço Patrimonial Consolidado, no montante de R$ 1.407.663.778,64;

Ausência de reconhecimento do ajuste para perdas estimadas em créditos de dívida ativa;

Subavaliação no passivo relativa ao reconhecimento de precatórios no final do exercício, no montante de R$ 3.414.361,44.

Processo TC 7700/2022

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

As contas de 2021 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá também foram aprovadas com ressalvas. Na ocasião, o responsável era Hilário Roepke.

Por voto do relator, conselheiro Sérgio Borges, foi mantida como ressalva uma irregularidade:

Ausência de Equilíbrio Financeiro do Regime Previdenciário em Capitalização, decorrente de Insuficiência Financeira Desprovida de Aporte por parte do Tesouro Municipal.

Processo TC 6646/2022

Câmara Municipal de Ibiraçu

Foram julgadas regulares as contas da Câmara Municipal de Ibiraçu, sob responsabilidade de Valéria Dos Santos Rosalém em 2022.

O conselheiro Sérgio Borges foi o relator do processo.

Processo TC 3238/2023

Câmara Municipal de Irupi

A Câmara de Irupi também apresentou regularidade na prestação de contas de 2022, sob responsabilidade de Virgínia Cristina da Silva Correa.

A decisão se deu por voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti.

Processo TC 3154/2023

Câmara Municipal de Itarana

Por fim, a PCA de 2022 da Câmara de Itarana também foi julgada regular. Na ocasião, o responsável era Edvan Piorotti de Queiroz.

É o voto do relator, conselheiro Carlos Ranna.

Processo TC 3158/2023

Confira os demais processos:

Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória

Processo TC 2780/2023

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A

Processo TC 4027/2023