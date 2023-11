Tempo virou? Descubra na previsão do tempo para o deste domingo (5)

Domingo (5) será de mudanças nas condições do tempo devido a rápida passagem de uma frente fria. As nuvens aumentam em todo o estado com previsão de chuvas ocasionais durante a manhã. O calor diminui em todas as regiões capixabas. O vento diminui e sopra com moderada intensidade.

Em Cachoeiro, o será de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A temperatura máxima será de 27º e a mínima de 18º.

Guaçuí: Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A temperatura máxima será de 27º e a mínima de 18º.

Vitória: Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. A temperatura máxima pode chegar a 27º e a mínima de 20º.

Domingos Martins: Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Máxima de 24º e mínima de 16º.

Marataízes: Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Máxima de 24º e mínima de 16º