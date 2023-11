Tentativa de feminicídio: homem foge e mulher fica desacordada na calçada

O que era para ser um momento de diversão entre amigos, não acabou bem para uma mulher que foi encontrada ferida e desarcordada na calçada no bairro Coramara, em Cachoeiro, nas primeiras horas na última quinta-feira (2).

De acordo com informações, ela teria sido espancada por um homem, não identificado, na saída de uma casa de shows localizada no bairro, sendo abandonada pelo mesmo no local. Uma outra mulher, que de acordo com informações de populares, teria tentado apartar a briga, e fora contida por outras pessas, também acabou feriada.

A Polícia Militar informou que foi acionada para para verificar a informação de que havia uma mulher caída em uma calçada desacordada e outra ferida, após serem agredidas por indivíduos, que já tinha deixado o local. Uma guarnição prosseguiu até o endereço, onde o Samu já prestava apoio às vítimas. Não se sabe a motivação dos fatos. Até o momento, ninguém foi preso.