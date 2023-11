Traficantes que vendiam drogas por delivery são presos pela PC em Cachoeiro

Dois homens, de 32 e 33 anos, identificados por promover “delivery de drogas”, foram presos na tarde desta terça-feira (07), pela Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim. As prisões foram realizadas nos bairros Ferroviários e Campo Leopoldina e são fruto da Operação Imperuim.

De acordo com a polícia, além de promover o delivery de drogas para usuários, os homens também abasteciam outros traficantes da região.

A Operação Imperium envolveu as Especializadas da 7ª Delegacia Regional (DENARC, DHPP, DEIC, ADM E DIPO), e contou com efetivo de 13 Policiais Civis, entre delegados, agentes e investigadores, além de 4 viatura.

Segundo a corporação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar e expedidos pela 1ª Vara Criminal desta Comarca, em desfavor de dois homens que promoviam o tráfico de drogas em Cachoeiro, Jerônimo Monteiro, Alegre e Vargem Alta, por meio de delivery.

A diligência se deu após seis meses de investigação empreendida pela DENARC, na qual restou evidenciada a associação para o tráfico existente entre os indivíduos. A ação se deu nos Bairros Amarelo, Campo Leopoldina e Ferroviários.

Em uma casa no bairro Ferroviários, a PC prendeu um homem e 33 anos e apreendeu vários objetos. Tabletes de maconha pesando aproximadamente 7,7 kg; dois tabletes de cocaína pesando aproximadamente 1,4 kg; caixas de medicamentos; três balanças de precisão; 1 celular iPhone 14 Pro Max; 1 celular da marca Motorola; 1 red dot, 35 munições de calibre 9mm; R$ 4.500,00 reais em espécie; 1 notebook lenovo; um pássaro da fauna silvestre; um veículo da marca Corolla.

Já no imóvel localizado no Bairro Campo Leopoldina, foram apreendidos: um veículo Etios, umapistola glock modelo G17, três carregadores e 10 munições de calibre 9mm. No referido imóvel foi preso um homem de 32 anos.

No terceiro imóvel, localizado no bairro Amarelo, nada de ilícito foi encontrado.

“Esta operação é importante para a sociedade de Cachoeiro, uma vez que propiciou a retirada de indivíduos perniciosos para o convívio social, os quais se valem de aplicativos de mensagem para promover o delivery de drogas em Cachoeiro e municípios vizinhos, visando indiscriminadamente os jovens”, ressaltou o delegado Felipe Vivas.