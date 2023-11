Trenzinho das Alegrias: nova opção de transporte até o Convento da Penha

O Convento da Penha lançou um novo meio de transporte para acesso ao Campinho: o Trenzinho das Alegrias. Trata-se de um veículo com o formato de um vagão de trem e tem como principal objetivo proporcionar aos visitantes, um passeio contemplativo. O Trenzinho é também uma homenagem à Nossa Senhora das Alegrias, a Padroeira do Espírito Santo.

Assim, o veículo foi lançado e abençoado na manhã do feriado da Proclamação da República, 15 de novembro. A ideia é que os passageiros do Trenzinho (especialmente as crianças) possam embarcar numa viagem pela história, pelas belezas naturais e encantadoras do Convento, além de se divertirem com um trajeto mais voltado para o turismo religioso.

A passagem para acesso ao Trenzinho custa R$10 (subida ou descida) e poderá ser adquirida na portaria do Convento, onde também é possível comprar bilhetes para transporte das vans. Ou seja, para subir e descer de Trenzinho, o passageiro vai pagar R$20.

Quem quiser conhecer o Trenzinho, seu funcionamento será especialmente aos sábados, domingos e feriados. Entretanto, os Freis do Convento já analisam a possibilidade do veículo rodar todos os dias. Para dezembro, período em que o Santuário recebe um número elevado de visitantes, a expectativa é que o Trenzinho realize diversas viagens todos os dias e não apenas aos finais de semana.

Conheça o Trenzinho das Alegrias do Convento da Penha:

Foto: Divulgação