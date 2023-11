Últimos dias para se inscrever em processo seletivo da Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a abertura de um novo Processo Seletivo. Para os interessados, ainda dá tempo de participar. O objetivo é a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis fundamental, médio, técnico e superior completo.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Social; Auxiliar de Consultório Odontológico; Cirurgião Dentista – Cirurgia; Cirurgião Dentista – Odontopediatria; Cirurgião Dentista – Endodontia; Cirurgião Dentista – Periodontia; Cirurgião Dentista de ESF; Enfermeiro de ESF; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Cardiologista; Médico Clínico Geral; Médico de ESF; Médico Dermatologista; Médico Ginecologista; Medico Neurologista; Médico Ortopedista; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatria; Médico Psiquiatra; Médico Veterinário; Motorista; Motorista Socorrista; Nutricionista; Operador de Serviços de Higienização e Limpeza; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Serviços Gerenciais.

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 754,63 a R$ 10.898,87 ao mês. Já que a carga horária será de 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida. Além disso, ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos e CNH na categoria “D”. Da mesma forma, deve atender outros requisitos que constam no edital.

Como participar do processo seletivo em Castelo:

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 13 a 17 de novembro de 2023, no Teatro Municipal “Artêncio Merçon”, localizado na Praça Três Irmãos, Centro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 16h.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta pela análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital completo que consta em nosso site.

A saber, o prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contados da homologação do resultado final. Não há possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira o edital clicando AQUI.