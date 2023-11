🥵Um sol para cada um! Termômetro registra 59ºC em Cachoeiro

A semana começou quente para o cachoeirense. De acordo com dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão do tempo a Região Sul terá sol e nada de chuva. E a temperatura promete ser alta, muito alta. Segundo o Instituto, deve atingir a temperatura de 42ºC.

Apesar da previsão, alguns pontos de Cachoeiro já estão registrando temperaturas bem mais elevadas. Como por exemplo, na entrada de um Shopping Center, no bairro Paraíso em que o termômetro registou a incrível marca de 59ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cachoeiro está sob alerta vermelho e deve continuar fazendo muito calor até pelo menos o fim da semana.

Leia mais: 34 cidades do ES recebem alerta vermelho de perigo para calor excessivo