UnAC apresenta novidades na Smart City Expo World Congress, em Barcelona

A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) marcou presença na Smart City Expo World Congress, maior feira de cidades inteligentes do mundo, que aconteceu esta semana em Barcelona, na Espanha. O stand da instituição, com curadoria assinada pela empresária Lis Bravin, recebeu a visita da comitiva técnica capixaba que está participando do evento, formada por autoridades do Estado, como Alberto Gavini, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e por prefeitos municipais.

A comitiva técnica, iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), teve o objetivo de proporcionar aos integrantes da missão oportunidade de conhecerem práticas inovadoras de gestão pública, empreendedorismo e governança em cidades da Espanha e de Portugal.

Vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES é um programa de Estado que reúne e organiza políticas públicas de Ensino Superior, Técnico, Profissional, Formação Continuada, Educação Financeira e Empreendedora, Pesquisa, Extensão e Inovação. Apresenta ações governamentais em andamento, como o Programa Nossa Bolsa, Qualificar ES e os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEEETs), além da oferta constante e gratuita de vagas de cursos de Graduação e Pós-graduação, por meio da criação da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

No evento, a instituição apresentou seus projetos, entre eles o curso de especialização para o desenvolvimento de cidades inteligentes.

O stand

No stand da Unac, os visitantes puderam conferir um vídeo apresentando os atrativos turísticos do Espírito Santo, em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e o seu desempenho inovador.

Everlam Montibeler, coordenador do curso de pós-graduação da Unac, explica que a instituição esteve entre as seis faculdades de várias partes do mundo que participaram da feira e destacou a importância deste momento. “Apresentamos a pós-graduação em cidades inteligentes, uma novidade que gerou demandas para parcerias e vínculo acadêmico com outras Universidades, com a oportunidade de integrarmos uma rede de ensino de cidades inteligentes”.

O especialista celebrou ainda a participação em um evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Catalunha junto com os prefeitos de todo o Brasil e a oportunidade de apresentar, em um painel, as soluções que estão sendo criadas nos municípios capixabas. “Tivemos uma casa do Espírito Santo na maior feira do mundo, conhecemos várias soluções em cidades inteligentes, nas áreas de energia, mobilidade, tratamento de dados, de resíduos, e também criamos parcerias e trocamos experiências apresentando os nossos cases de sucesso”.

Sobre a Smart City

Realizado em Barcelona desde 2011, o Smart City Expo World Congress é o maior e mais influente evento do mundo para cidades e inovação urbana. Todos os anos, reúne líderes das empresas, governos e organizações mais inovadoras para levar as cidades a um futuro melhor, com o objetivo de coletivizar a inovação urbana em todo o mundo e capacitar as cidades para enfrentarem os desafios críticos que o mundo enfrenta hoje.

Missão mundo afora

Representantes da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) tiveram uma semana de muito aprendizado mundo afora em busca de novas políticas e soluções para serem levadas à população capixaba.

Além de Barcelona, a secretaria também esteve presente na Coreia do Sul junto à delegação do Banco Mundial e do Governo Federal aprendendo mais sobre transformação digital, inclusão digital e cyber segurança.

Esteve ainda em Belém, no Pará, na 3ª Edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR 2023), o maior mercado público de indústria criativa do país e, “em casa”, no Pavilhão de Carapina, na Serra, no XXIV Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi), maior evento do setor da América Latina.

Toda essa movimentação é em busca do que há de mais moderno em boas práticas mundo afora, mostrando o comprometimento da Secretaria em ofertar soluções e inovações para o desenvolvimento do Estado e, consequentemente, melhor qualidade de vida aos capixabas.