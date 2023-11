‘Usura’: Polícia apreende armas usadas por suspeitos de agiotagem

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 12° Distrito Policial (DP) da Serra, deflagrou nessa terça-feira (28), a Operação Policial ‘Usura’, com o intuito de dar cumprimento a dois mandados de prisões temporárias.

A operação também teve como objetivo apreender armas de fogo e aparelhos celulares. Os alvos dos mandados de prisão são dois homens, de 27 e 29 anos, ambos investigados pelo crime de agiotagem. Os suspeitos residem nos municípios da Serra e de Vitória.

De acordo com as investigações, os suspeitos trabalhavam para colombianos, responsáveis por emprestarem dinheiro a juros, em uma referência à quadrilha de agiotas estrangeiros com atuação na Grande Vitória. Parte da quadrilha foi presa na Operação Cartagena, que foi deflagrada no mês de setembro de 2020.

Os suspeitos de agiotagem utilizavam armas de fogo para constranger, ameaçar e extorquir as vítimas, que pegavam dinheiro emprestado e, em razão dos juros exorbitantes, não conseguiam pagar as dívidas.

Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar a residência de um dos suspeitos de agiotagem, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. No local, a equipe foi recebida pela ex-companheira do investigado, que informou que ele não aparecia no imóvel há cerca de 15 dias. Na casa foi apreendida uma maleta de pistola Taurus com o nome do investigado marcado.

O segundo suspeito também não foi localizado em sua residência. Ambos são considerados foragidos da Justiça e a investigação continuará para que sejam presos.