Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (19) em Cachoeiro

Seis farmácias estão de plantão, neste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e entregas à domicílio.

As farmácias do Centro e do Guandu, funcionarão de 7h às 22h. Já as drogarias de outros bairros, os atendimentos serão de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

Confira a lista de farmácias de plantão!

1 – DROGARIA CAPIXABA

Endereço: Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandú

Ao lado da Casa do Ciclista Telefone: 3522-1962

2 – FARMÁCIA PREÇO BAIXO

Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 199 – Centro

Em frente ao Correios Telefone: 3199-0468

3 – FARMÁCIA VILA RICA

Endereço: Rua Dr. Ozires de Almeida Freitas, 208 – Vila Rica

Próximo ao Super. Targa Tel.: 99931-3898

4 – DROGARIA BOA ESPERANÇA

Endereço: Av. Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo

Ao lado do Supermercado Rodrigues Telefone: 3015-5014

5 – DROGARIA ADONAI

Endereço: Av. Jorge Simão, 17 – Coramara

Próximo a Igreja Presbiteriana Tel.: 3521-5084

6 – DROGARIAS SEMPRE TEM

Endereço: Rod. Ricardo Barbieri, 98 – Boa Vista

Próximo a Casa de Ração Aeroporto Telefone: 3038-8355