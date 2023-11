Vereadora que disse que filho com deficiência era ‘castigo de Deus’, renuncia ao mandato

Após dizer que uma mãe teve um filho com deficiência por “castigo de Deus”, a vereadora Zirleide Monteiro (PTB) anunciou, na última sexta-feira (10), que vai renunciar ao mandato na Câmara de Vereadores de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A decisão foi divulgada no mesmo dia em que uma comissão da Casa deu parecer favorável a denúncias que pediam a cassação da parlamentar.

“Meus amigos e amigas, nesses últimos dias, refletimos por cada momento vivido em face aos acontecimentos, pelos quais já nos retratamos publicamente […]. Nos últimos sete anos, utilizamos nosso mandato sempre a favor da população, dos mais necessitados, com dezenas de projetos de lei voltados a deficientes, mulheres, LGBTQIAP+ e mais minorias, com a consciência tranquila de que cumprimos nosso papel em favor do povo. Quero comunicar a cada um de vocês meu afastamento: estou encaminhando à Câmara de Vereadores ofício com a renúncia ao meu mandato. Agradeço desde já a todos os eleitores, amigos e familiares, que nos confiaram duas vezes essas oportunidade. Vamos seguir em frente, sempre com Arcoverde no coração. Obrigada”, afirmou Zirleide em vídeo que está circulando nas redes sociais.

Relembre o caso

A declaração de Zirleide em sessão plenária, no dia 30 de outubro, repercutiu nacionalmente.

“Não preciso citar o nome da cidadã, que o castigo de Deus ele dá aqui em vida. Quando ela veio com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer”, disse a vereadora na ocasião, referindo-se a uma assistente social com quem tem desavença política.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a assistente social Luzia Damasceli disse que a fala atingiu todas as mães e pais de filhos deficientes.

“Ela deveria estar lutando e apresentando projetos em benefício da comunidade, mas resolveu perder seu tempo para tentar humilhar a mãe de um deficiente. Eu tenho prazer de ser mãe de um filho maravilhoso, especial. Você não citou meu nome, mas as características dão a entender que foi para mim. Meu filho me ensinou a ser mãe, uma carrega a responsabilidade de um pai também. Meu filho é motivo de orgulho. Agradeço a Deus por essa benção na minha vida. Você é quem tem que ter cuidado com os castigos de Deus”, afirmou.

“Nada justifica a sua fala. Você atingiu todas as mães e pais que têm filhos especiais. Ainda bem que meu filho foi educado por uma grande mãe. E eu o preparei meu filho para se defender de pessoas como você, preconceituosas”, acrescentou.

Em nota à imprensa, Zirleide afirmou que a fala foi “movida por agressões, mentiras e ofensas” e pediu desculpas.

Fonte: Diário de Pernambuco