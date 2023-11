VÍDEO | Acidente grave envolvendo seis carros deixa um ferido em Iúna

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro desgovernado bate em, pelo menos, cinco veículos antes de capotar no Centro de Iúna, na região do Caparaó, nesta sexta-feira (10).

No vídeo, é possível observar o automóvel, modelo Jeep Troller, passar em alta velocidade em uma rua e atingir a frente de outro veículo. O veículo ainda chega a trafegar na contramão e quase atropela algumas pessoas que estavam na calçada antes de capotar.

No local do acidente, testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o carro desceu o morro da rua Desembargador Epaminondas do Amaral, em alta velocidade e colidiu com outros carros do modelo Hilux, Tracker, Fielder, Voyage e Ford Ka.

Ao chegar ao local, os militares encontraram o condutor preso dentro do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram o motorista para um hospital da cidade. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo os militares, a Troller, que provocou o acidente, estava com irregularidades no último licenciamento em 2022.

Veja o vídeo