VÍDEO | Após ataques de vereador, procurador de Cachoeiro reage

O procurador geral e secretário de Governo da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Thiago Bringer, foi às redes sociais, nesta terça-feira (14), se defender dos ataques que vem sofrendo de um vereador da cidade.

De acordo com ele, o político tem se empenhado, nos últimos meses, em disseminar uma série de notícias falsas, simplesmente, por questões pessoais.

“Situação que me refiro são os constantes ataques que venho sofrendo nas redes sociais e em grupos de whatsapp, vindo do vereador Léo Camargo, do PL, com a justificativa de estar fiscalizando o Poder Executivo. Se fosse somente fiscalização, estava tudo certo. O problema é quando ele usa as suas prerrogativas de vereador para destruir reputações com informações falsas e mentirosas, apenas para criar um plano de vingança pessoal, já que essa onda de ataques somente começou, após eu não o chamar para conversar”, afirmou o procurador.

Ao relatar o fato, o vídeo ainda destaca uma mensagem enviada pelo vereador para Bringer por meio de uma rede social. No texto, ele diz: “vocês chama todos para conversar, menos eu”.

Como advogado, Thiago Bringer ressalta que vai se antecipar e tomar as medidas judiciais cabíveis, uma vez que os ataques vêm tomando uma proporção cada vez maior.

“Eu não vou esperar o vereador provar o que está falando, o que seria natural, eu vou iniciar as ações judiciais provando que é tudo é uma grande mentira, principalmente um plano de vingança pessoal com outras pessoas”.

Veja o vídeo com a fala completa do procurador:

